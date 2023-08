Tego już za wiele? W Wiśle coraz bardziej nerwowo

Pięć punktów po pięciu kolejkach to bardzo mizerny wynik, nawet w porównaniu do dwóch poprzednich sezonów, które zostały uznane za kompletną porażkę. Dwa lata temu Wisła prowadzona przez Adriana Gul’ę na tym etapie rozrywek miała siedem punktów, a rozgrywki zakończyła kompromitacją, czyli spadkiem z Ekstraklasy. Rok później Jerzy Brzęczek po pięciu spotkaniach miał 13 punktów, a mimo to drużynie nie udało się awansować.