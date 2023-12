Tego jeszcze nie było. Kibice Wisły Kraków wchodzą do gry

Niespełna dwa tygodnie temu do dymisji podał się trener Radosław Sobolewski, a szkoleniowcem tymczasowym mianowano Mariusza Jopa.

Dotychczasowy trener drużyny rezerw wejście do pierwszego zespołu ma świetne - najpierw awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski po pokonaniu Stali Rzeszów (4:1), a następnie Wisła w jeszcze okazalszych rozmiarach ograła w lidze Górnika Łęczna (4:0).

Dzięki tej wygranej Wisła wskoczyła do strefy barażowej i do drugiego miejsca (daje bezpośredni awans do Ekstraklasy) traci cztery punkty.