Ta wiadomość zaboli kibiców Wisły Kraków. Bolesna diagnoza przed hitem. "Nie podołał"

Fatalna końcówka sezonu, rozczarowanie z powodu braku awansu do Ekstraklasy, a do tego niejasna sytuacja finansowa. O tym, jak wymagająca potrafi być praca w Wiśle Kraków boleśnie przekonał się pod koniec minionej kampanii Kiko Ramirez. Pomimo triumfu w finale Pucharu Polski, który z kolei umożliwił Wiśle udział w kwalifikacjach do Ligi Europy, dyrektor sportowy rozstał się z "Białą Gwiazdą".