Szokujący przewrót w Wiśle Kraków, legenda reaguje. Dosadnie o Królewskim

Kazimierz Moskal zwolniony z Wisły Kraków. Marcin Baszczyński reaguje

Za kolejne potknięcia zapłacił Kazimierz Moskal, który w poniedziałek pożegnał się ze stanowiskiem trenera , co zszokowało wielu kibiców i dziennikarzy. Co więcej, Jarosław Królewski przeprowadził w klubie prawdziwą rewolucję - zwolnił nie tylko szkoleniowca, ale też jego asystenta oraz kierownika drużyny, fizjoterapeutę i dyrektora akademii. Do tych zmian w rozmowie z TVP Sport odniósł się Marcin Baszczyński, który w Wiśle grał w latach 2000-2009.