Szokujące zachowanie trenera Wisły. Prezes musiał go tłumaczyć

We wtorkowy wieczór przy Reymonta działy się bardzo dziwne rzeczy. Po pierwszej połowie Puszcza prowadziła z Wisłą 2-0, ale 10 minut przed końcem krakowianie zdobyli kontaktową bramkę. I gdy sunęli z kolejnymi atakami, goście wbili im następne dwie bramki w okolicznościach co najmniej niecodziennych.

Puszcza bez większych problemów awansowała więc do finału barażu, za to w Wiśle nastąpiło wielkie rozgoryczenie. Kibice głośno gwizdali i wyzywali piłkarzy, którzy bardzo szybko schowali się w szatni.

Dziwne zachowanie trenera Wisły Kraków

- Mało rzeczy nie lubię w życiu, ale na pewno jednej nienawidzę - zawodzić ludzi w drodze do celu, który był zakładany przed mną. Z tego miejsca chciałem bardzo wszystkich przeprosić. Również chciałem podziękować za ciężką pracę, którą wykonaliśmy w klubie w tym roku... I tak naprawdę jest to już koniec konferencji. Dziękuję bardzo - powiedział Sobolewski i dokładnie po 37 sekundach wstał od stołu i wyszedł.

Wisła sezon może spisać na straty, za to Puszcza przygotowuje się do najważniejszego meczu w historii klubu - w niedzielę niepołomiczanie staną przed szansą awansu do Ekstraklasy. Rywalem będzie Termalica Bruk Bet, która pokonała Stal Rzeszów 2-0. Mecz w niedzielę o godz. 18 w Niecieczy.