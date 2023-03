Zimą doszło do potężnych wzmocnień zrealizowanych pod okiem nowego dyrektora sportowego Kiko Ramireza. Natomiast samo ściągnięcie do klubu wspomnianego dyrektora i plan przebudowy organizacyjnej Wisły to inicjatywa Jarosława Królewskiego. Wydaje się, że - jak na ten moment - przynosi ona spodziewane efekty.