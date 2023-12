Szczerość piłkarza Wisły. Padły słowa o Sobolewskim

Mieliśmy u trenera Sobolewskiego ustalane taktyki na mecze, ale trener Jop planuje coś innego, inaczej się ustawiamy i inny jest plan na grę. To też może zaskakiwać rywali i daje to im trochę złej energii. Przez to my przejmujemy inicjatywę, gramy w piłkę i mamy inny plan. Jak widać dobrze to wygląda, więc będziemy to kontynuowali

~ podkreśla Szot.