Szalony mecz Wisły w pucharach. Nie wykorzystali wielkiej szansy

Rapidu sunęli głównie skrzydłami i ograniczali się do uderzeń z dystansu, ale w większości były one niecelne. Z kolei Wisła miała kilka rzutów rożnych, ale z czasem wykreowała sobie także dwie dobre okazje: przy pierwszej Bartosz Jaroch nie zdołał pokonać bramkarza strzałem z 10 metrów, a przy drugiej debiutujący Łukasz Zwoliński źle złożył się do świetnie dogranej piłki i nawet z dwóch metrów nie był w stanie wepchnąć jej do siatki.

Gdy wiślacy zaczęli śmielej napierać, groźniej zaatakowali również rywale. W 38. minucie Isak Jansson zwiódł dwóch obrońców Wisły, uderzył między nogami Josepha Colley’a i piłka po rękawicy Antona Cziczkana wpadła do siatki. Rapid prowadził, choć stało się to w momencie, gdy o bramkę mogła pokusić się Wisła.

Jednak jeszcze przed przerwą na trybunach doszło do wybuchu radości. Co prawda Wisła nie wyrównała, za to zdecydowanie osłabili się rywale. Bendeguz Bolla zaatakował Oliviera Sukiennickiego na połowie Wisły, ale zrobił to wyprostowaną nogą na wysokości kolana. Najpierw zawodnik gości otrzymała żółtą kartkę, ale po obejrzeniu VAR-u sędzia usunął go z boiska.