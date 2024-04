Szalone sceny po meczu Wisły. "Różne rzeczy mogą się jeszcze zdarzyć"

- Uważam, że zasługujemy na ten finał i to zdecydowanie! Na ostatniej konferencji pytałem o to, jak długo Wisła nie grała w finale. Około 15 lat, prawda? Więc musimy bardzo szanować i docenić to co dzisiaj osiągnęliśmy. To było granie na 100 proc., a nie to, co było przeciwko Chrobremu. Możecie porównać obydwa mecze i to wam pokaże, że jedyną rzeczą, która się zmieniła, jest właśnie mentalność - podkreślał po spotkaniu trener Albert Rude.