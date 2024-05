Społeczność związana z Wisłą Kraków zebrała się w piątek na Rynku Głównym, by wspólnie celebrować zdobycie Pucharu Polski. Tuż przed fetą prezes "Białej Gwiazdy" Jarosław Królewski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zamieścił "parę słów" od siebie. Dumny z triumfu swojej drużyny zwrócił się do kibiców oraz prezesa pokonanej w finale Pogoni Szczecin, a także ogłosił, co zrobi ze swoim medalem. Jak przyznał, zostanie on zlicytowany na pewien szczytny cel.