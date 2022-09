Szał na Wiśle! Dziś może paść rekord Polski

Mimo spadku z Ekstraklasy i fatalnej gry w ostatnich spotkaniach, kibice cały czas tłumnie chodzą na mecze Wisły. Jeszcze dwie kolejki temu piłkarze Jerzego Brzęczka byli liderami, ale po trzech porażkach z rzędu spadli na szóste miejsce tabeli. Mimo to bilety na mecz z Ruchem rozchodzą w takim tempie, że bardzo prawdopodobne jest pobicie rekordu Polski!

Wisła Kraków pobije rekord?

Na osiem godzin przed rozpoczęciem spotkania sprzedano już ponad 19 tys. biletów i karnetów. To blisko 80 proc. obecnej pojemności stadionu, ponieważ z powodu remontu wyłączona jest jedna trybuna. Przy Reymonta liczą jednak, że w ostatnich godzinach zainteresowanie biletami będzie największe.

Jakiś czas temu Wisła uruchomiła nawet specjalny licznik, który uaktualnia liczbę zakupionych wejściówek. Jest tam również informacja, ilu biletów brakuje do pobicia rekordu frekwencji w Fortuna I lidze. Dziś ok. godz. 12 brakowało już niespełna 2 tys. do przekroczenia liczby 20987. Tylu kibiców w 2017 r. obejrzało bowiem w Zabrzu spotkanie I ligi między Górnikiem a GKS-em Katowice (1-0). Co ciekawe, zespół gości prowadził wtedy Jerzy Brzęczek, obecny szkoleniowiec Wisły.

Dziś jego piłkarzy także czeka bardzo trudne zadanie. Krakowianie wpadli w dołek, grają bardzo słabo, w klubie robi się coraz bardziej nerwowo, a trybuny domagają się zwolnienia Brzęczka .

- Nie bagatelizujemy sytuacji. Zdajemy sobie sprawę, że w pięciu ostatnich spotkaniach zdobyliśmy tylko trzy punkty, a to zdecydowanie za mało. Traktujemy to jako sygnał ostrzegawczy, ale przede wszystkim musimy przygotowywać drużynę do najbliższego spotkania - zaznacza szkoleniowiec Wisły .



Wisła Kraków - Ruch Chorzów. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Wisła Kraków - Ruch Chorzów w piątek o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.

