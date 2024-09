Sytuacja Wisły Kraków jest coraz trudniejsza. Trener przestrzega

Nie tak miał wyglądać początek sezonu ligowego w wykonaniu piłkarzy 13-krotnych mistrzów Polski. Co prawda w europejskich pucharach dostarczyli sporo emocji (odpadli dopiero w fazie play-off Ligi Konferencji), ale przypłacili to bardzo słabym startem w lidze .

Miejsce zajmowane przez Wisłę wygląda fatalnie, bo jest dopiero na 14. pozycji i ma zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. Duże pocieszenie jest jednak takie, że krakowianie mają do rozegrania jeszcze trzy zaległe spotkania, które mogą ich wywindować do górnej połowy tabeli. Jeśli jednak wiślacy w tym meczach zdobędą nawet komplet punktów, to wskoczą dopiero na piąte miejsce.