Świetne wieści dla Wisły Kraków. Wystarczyło jedno spotkanie

W sobotę krakowianie rozegrali nieprawdopodobny mecz. Do przerwy prowadzili 1:0, ale później dali sobie wbić dwie bramki i do 90. minuty przegrywali. W doliczonym czasie zdobyli jednak dwa gole , a zwycięskiego w 100. minucie.

Pokazaliśmy charakter i to nas cieszy. Cieszą mnie też te dwie asysty, ale najważniejsze jest zwycięstwo. Niech to będzie impuls, dzięki któremu zaczniemy wygrywać na swoim boisku. Niech to nam doda skrzydeł

Rosną szanse Wisły na awans do PKO Ekstraklasy

Dzięki wygranej Wisła w tabeli awansowała o jedno miejsce i zmniejszyła dystans do strefy barażowej do zaledwie jednego punktu. Krakowianie zajmują w tabeli ósme miejsce, ale wygrana sprawiła, że zdecydowanie wzrosły ich szanse na dobrą pozycję na koniec sezonu .

Przypomnijmy, że prezes Jarosław Królewski postawił przed drużyną cel na koniec roku - strefa barażowa oraz ok. cztery punkty straty do pozycji dającej awans. Do zakończenia rozgrywek zostały jeszcze trzy mecze, więc zadanie jest do zrealizowania.