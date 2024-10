Świetne wieści dla Wisły Kraków. Protest kibiców zostanie przerwany

Ale ogólnopolski bojkot dotyczy także spotkań rozgrywanych przy Reymonta. Od czasu zadymy w Radłowie do Krakowa nie przyjeżdżają kibice gości, a wyjątek zrobili tylko fani Polonii Warszawa, ale tylko dlatego, by zagrać na nosie kibicom Legii, którzy są uważani za inicjatorów bojkotu.

Spotkanie Wisła - Termalika planowane jest na 18 października i zapowiadane jest jako starcie ekip, które walczą o powrót do Ekstraklasy. Niecieczanie są na dobrej drodze, by to zrobić, bo po 11 kolejkach są zdecydowanym liderem I ligi (zdobyli 29 punktów na 33 możliwe). Z kolei Wisła znajduje się w poważnym kryzysie - co prawda krakowianie mają trzy zaległe spotkania, ale na razie zdobyli tylko 9 punktów na 24 możliwe i zajmują 13. pozycję w tabeli.