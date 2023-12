Świetne wieści dla Wisły Kraków. Nadchodzi przełom

W czwartek Wisła Kraków pewnie pokonała Stal Rzeszów 4:1 i awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski.

Chcieliśmy zagrać widowiskowo, odważnie oraz podjąć ryzyko. I to ryzyko się opłaciło. Zdobyliśmy cztery bramki, więc jesteśmy zadowoleni z meczu. Takie zwycięstwa budują

Wisła Kraków - Widzew Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski

Minęło kilkanaście godzin i 13-krotni mistrzowie Polski poznali rywala w ćwierćfinale Pucharu Polski. Podczas losowania Wisła była rodzynkiem spoza Ekstraklasy , ale trzeba przyznać, że miała szczęście, bo trafiła na Widzew Łódź . Piłkarsko drużyna jest średniakiem Ekstraklasy, za to dla kibiców zapowiada się uczta, na której powinni skorzystać też... księgowi Wisły.

W tym sezonie kibice drużyn przyjezdnych nie zjawiają się bowiem przy Reymonta z powodu ogólnopolskiego bojkotu . Co prawda wyłamała się z niego Polonia Warszawa , ale na mecz Pucharu Polski do Krakowa ze stolicy przyjechało zaledwie kilkadziesiąt osób.

Zupełnie inaczej powinno być jednak podczas meczu z Widzewem, ponieważ kibice klubów mają tzw. "zgodę", więc łodzianie na pewno nie dołączą się do bojkotu i można spodziewać się, że w znacznej liczbie przyjadą do Krakowa. To także dobra wiadomość dla władz Wisły, bo przyjazd gości oraz klasa przeciwnika zapewniają wysoką frekwencję i znaczne wpływy z biletów.