Świetna wiadomość dla Wisły Kraków. I to w takim momencie

Dzięki temu gospodarzem pierwszego spotkania barażowego będzie Wisła , a nie Puszcza. To istotna zmiana, bo stadion w Niepołomicach należy do jednego z najmniej przyjaznych, a Wisła przekonała się o tym w kwietniu, przegrywając tam 1-2.

Mecz Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice może obejrzeć 23 tys. widzów

Teraz jednak spotkanie odbędzie się przy Reymonta, a będzie mogło je obejrzeć znacznie więcej widzów niż inne mecze krakowian w rundzie wiosennej. Do tej pory pojemność stadionu była okrojona do niespełna 10 tys., bo na obiekcie trwał remont przez zaczynającymi się niedługo Igrzyskami Europejskimi. Większość prac niedawno została jednak zakończona, więc wtorkowe spotkanie będzie mogło obejrzeć aż 23 tys. kibiców.

Wisła sprzedaż wejściówek zaczęła niemal zaraz po tym, gdy okazało się, że we wtorek zagra przy Reymonta. "Remont stadionu związany z organizacją Igrzysk Europejskich za nami, co oznacza, że przy Reymonta spotykamy się w większym gronie! Sprzedaż wejściówek online właśnie wystartowała! Do zobaczenia w naszym Domu!" - napisała Wisła.