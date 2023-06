Stało się. Kapitalne wieści dla Wisły Kraków

Wisła Kraków we wtorkowym meczu barażowym podejmuje Puszczę Niepołomice i już wiadomo, że to spotkanie obejrzy ok. 24 tys. widzów. A to oznacza, że pobity zostanie rekord frekwencji w Fortuna I Lidze. Początek spotkania o godz. 18, transmisja w Polsacie Sport Extra, stream on line na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.