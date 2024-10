Stało się. Bojkot kibiców Wisły Kraków przerwany

Sytuacja ciągnie się od sierpnia zeszłego roku. To wtedy w Radłowie pod Tarnowem doszło do bójki kiboli, w której śmierć poniósł jeden z uczestników. Prokuratura cały czas bada sprawę, ale środowisko kibiców o zabójstwo obwiniło pseudokibiców Wisły Kraków i w związku z tym rozpoczęto bojkot.

- Nasi kibice są nieobliczani i mają ciekawe pomysły. To na pewno było zaskakujące, ale też bardzo miłe. Duży szacunek dla tych ludzi, że przyjechali po to, żeby zza siatki nas dopingować. To było niesamowite i na pewno należą im się podziękowania

- Do tego powtórzę jeszcze raz - mam nadzieję, że ten proceder zostanie jak najszybciej zamknięty, bo jest to już nawet nie irytujące, tylko już nie wiem, w jakich kategoriach to odbierać, ale jest to absurd, że wszyscy się praktycznie powołują na tę samą uchwałę i nie wpuszczają naszych fanów na mecze wyjazdowe - dodaje szkoleniowiec.