Stadion Wisły Kraków przynosi gigantyczne straty. Choć zwiększyły się przychody, to znacznie wzrosły też koszty jego funkcjonowania. To sprawiło, że w zeszłym roku miasto musiało do niego dopłacić prawie milion złotych. Nic nie wskazuje jednak na to, by sytuacja miała się w najbliższym czasie ustabilizować. W konkursie na sponsora tytularnego obiektu przy Reymonta nie zgłosił się bowiem... ani jeden chętny. Wszystko przez regulamin konkursu.