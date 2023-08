Spisek w Wiśle Kraków? Jest zdecydowana reakcja prezesa

Wisła od początku miała walczyć o czołowe lokaty i awans do Ekstraklasy, ale na razie zakopała się w dolnych rejonach tabeli. Krakowianie zdobyli tylko pięć punktów w pięciu spotkaniach i zajmują dopiero 14. miejsce.

Kiko Ramirez nie zastąpi Radosława Sobolewskiego

- Mamy analizę, jacy trenerzy byli dostępny w styczniu, lutym, marcu, kto jest dostępny teraz, kto może być dostępny w przerwie reprezentacyjnej. Śledzimy to, natomiast za taką zmianą muszą iść argumenty, to musi być zmiana na plus - zaznacza Królewski.