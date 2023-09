Spięcie po meczu Wisły. Na konferencji też było gorąco

- Dużo sytuacji spornych, dużo kłótni i przepychanek. Ale byliśmy przygotowani na taki mecz, wiemy jakie jest ciśnienie ze strony kibiców Motoru. Nic nie chcę mówić, ale to chyba jakiś delikatny kompleks - mówił zaraz po meczu Alan Uryga, kapitan Wisły .

Gorąco na konferencji prasowej po meczu Motor - Wisła

- Nie widziałem powtórki tej sytuacji, więc nie wiem czy faul był - jak pan to określił - bandycki. Skoro jednak sędzia dał żółtą kartkę, to nie można nazywać tego zdarzenia bandyckim - odpowiedział trener Sobolewski .

- A jeśli faul był bandycki, to jaka jest kara za takie zachowanie - dopytywał trener Wisły.

- To czemu była żółta , i to jeszcze po interwencji VAR-u? - odparł Sobolewski.

Do wymiany zdań między trener a dziennikarzem doszło także podczas konferencji Goncalo Feio . Trener Motoru tłumaczył, że spotkanie źle się ułożyło, bo Wisła dwie pierwsze bramki zdobyła po indywidualnych błędach gospodarzy . Dziennikarz próbował jednak drążyć temat dalej, aż w końcu po słownych przepychankach Feio stwierdził:

- To moja wina, treningi są słabe. Trzeba było kopnąć na połowę przeciwnika, to nie byłoby takich problemów. To ja decyduję jak zespół gra - uciął szkoleniowiec.