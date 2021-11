Snajper nie pomoże Wiśle. Gula ma problem przed derbami

Michał Białoński Wisła Kraków

Większość ekspertów sędziowskich uznała, że to napastnik Wisły Felicio Brown Forbes był faulowany w starciu z Jakubem Rzeźniczakiem, ale Komisja Ligi nie przychyliła się do ich opinii i utrzymała w mocy żółtą kartkę dla napastnika krakowian, która eliminuje go z niedzielnych Wielkich Derbów Krakowa.

