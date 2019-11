Trener Artur Skowronek jest w komfortowej sytuacji przed spotkaniem ze Śląskiem Wrocław. Niemal wszyscy zawodnicy są gotowi do gry, pod znakiem zapytania stoi występ tylko Michała Maka. Mecz we Wrocławiu w niedzielę o godz. 17.30, relacja w Interii.

Do tej pory największym problemem wiślaków były właśnie kontuzje. Były trener Maciej Stolarczyk miał ciągły ból głowy, łatał jak mógł dziury na poszczególnych pozycjach, a z przymusu wstawiał do gry żółtodziobów.

Teraz powinno się to zmienić, bo w przerwie na mecze reprezentacji kilku zawodników udało się postawić na nogi.

- Mam bardzo dobre informacje, bo zespół niemal w całości wraca do zdrowia. W sobotę mamy jeszcze jeden trening przed wyjazdem i wtedy podejmę ostateczne decyzje. Ale można być optymistycznie nastawionym - podkreśla Skowronek.

W ostatnim meczu do gry wrócił już Jakub Błaszczykowski. Kapitan wiślaków długo leczył uraz, którego nabawił się w meczu reprezentacji Polski. Teraz jest już jednak zdrowy, ale w podstawowym składzie raczej nie zagra.

- Spraw związanych z motoryką nie da się oszukać, a dla mnie zdrowie zawodników jest zawsze najważniejsze. Nawet, gdyby Kuba powiedział, że jest na 100 proc. gotowy, to zrobiłby to z serca, dla zespołu - uważa Skowronek

- Musimy być mądrzy w obciążeniach dla Kuby, ale najważniejsze jest to, że nic mu nie dolega. Trenuje pod ciągłym obciążeniem i mamy go do dyspozycji - dodaje nowy szkoleniowiec wiślaków.

