Skandal sędziowski w meczu Wisły! Jakie będą skutki?

Dla porównania, konkurenci w walce o utrzymanie - Bruk Bet Termalica i Warta Poznań punktują o niebo lepiej w tym roku. Warta zdobyła 11 pkt, w tegorocznej tabeli jest na czwartym miejscu, "Słonie" wywalczyły tylko o punkt mniej.

By myśleć realnie o utrzymaniu w krajowej elicie, "Biała Gwiazda" w pozostałych dziewięciu meczach musiałaby wywalczyć 12 pkt, czyli ze średniej pół punktu na mecz musiałaby uzyskać 1,33 pkt na spotkanie. Czy to w ogóle realne, tym bardziej, że w najbliższy piątek czeka ją najdłuższa krajowa wyprawa - do Szczecina, na mecz z Pogonią, która celuje w mistrzostwo Polski i u siebie przegrała tylko jeden, a zremisowała dwa z 12 meczów. Z pozostałych dziewięciu spotkań zeszła z murawy zwycięsko.

3 i 9 kwietnia pod Wawel zawitają dwa śląskie kluby - Piast i Górnik. Jeśli w starciu z nimi ekipa Jerzego Brzęczka nie zdobędzie kompletu punktów, będzie mogła skoncentrować się na odbudowie pozycji w przyszłym sezonie.

Poprawa gry jest, ale punktowanie idzie jak krew z nosa

Z pewnością kibice Wisły mogą się pocieszać znaczną poprawą gry, co nastąpiło już w drugiej połowie meczu z Lechią. Problem w tym, że remisami ekipa z Reymonta nie dojedzie do utrzymania. Musi zacząć wygrywać.

"Jak będziecie tak walczyć w każdym meczu, to na pewno się utrzymacie" - pocieszał po remisie z Lechem piłkarzy Jerzego Brzęczka młynowy.

Sędzia Tomasz Kwiatkowski popełnił błąd i schował głowę w piasek

O tym, że Tomasz Kwiatkowski skrzywdził Wisłę, nie uznając jej bramki na 2-0, wiedzą wszyscy. Eksperci sędziowscy - Łukasz Rogowski z Interii i Adam Lyczmański z Canal+. Eksperci piłkarscy na czele ze Zbigniewem Bońkiem i uznani bramkarze Bundesligi - na czele z Rafałem Gikiewiczem, który w odpowiedzi na post współwłaściciela Wisły Jarosława Królewskiego "Skandaliczna decyzja sędziego" napisał: "Zgadzam się w 100 procentach. Skandaliczne piąstkowanie Bednarka - bramka prawidłowa!".

Niejako w nagrodę za tę skandaliczną decyzję, sędzia Kwiatkowski, razem z Bartoszem Frankowskim, który w roli sędziego VAR zasiał mu w niedzielę ziarno niepewności, zasiądą przed monitorami VAR podczas środowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Juventus - Villareal, którego sędzią głównym będzie Szymon Marciniak.

Tomasz Kwiatkowski odmówił komentarza do swej decyzji nawet głównemu nadawcy telewizyjnemu PKO Ekstraklasy, pokazując, że sędziowie są państwem w państwie.

Zawinił nie tylko sędzia. Bałagan w defensywie

Oczywiście nie tylko sędzia jest winnym tego, że krakowianie stracili dwa jakże cenne punkty. W końcówce spotkania bronili się zbyt głęboko, w sposób nieuporządkowany. Młodzieżowiec Piotr Starzyński stracił piłkę na własnej połowie, na prawej flance wiślaków powstał wolny korytarz, wykorzystał to Ba Loua. Matej Hanousek nie zdążył za Maticiem, który zdobył wyrównującą bramkę.

Michał Białoński, Interia