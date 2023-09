Skandal po meczu Wisły Kraków. "Nauczę was, co oznacza przyzwoitość"

Za powiedzenie naszym kibicom na wózkach, którzy chcieli przybyć bez "barw", że mogą sobie kupić bilety na normalne sektory bez wskazania tego sektora, to choć miałbym spędzić cały rok tylko na tym temacie, to nauczę Was co oznacza przyzwoitość, a na hasło "nie ma biletów" podyskutujemy w kontekście podręcznika licencyjnego. 5 osób i jeden wózek. Wstydźcie się

~ napisał Królewski.