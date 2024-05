⁠Sensacyjny transfer pogrąży Wisłę Kraków? Media wieszczą czarny scenariusz

Za mocno kompromitujący uznano remis w 31. kolejce z ostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec, ale był to dopiero przedsmak kryzysu. Kolejne starcie przyniosło porażkę z Lechią Gdańsk, a także kompromitującą wpadkę z GKS-em Katowice . Wisła Kraków spadła na dziewiątą pozycję , a jej szanse na załapanie się do barażów o awans drastycznie spadły.

Problemy Wisły Kraków narastają. Ekstraklasa mglistym marzeniem

Problemy w ostatnich dniach wręcz się mnożą. We wtorek klub przekazał brutalny komunikat - Igor Łasicki i Dawid Szot z powodu urazów w tym sezonie już na pewno nie zagrają . Pierwszy z nich uszkodził łąkotkę i w najbliższy czwartek czeka go operacja . - Z kolei Dawid Szot, u którego wystąpił problem z dolnym odcinkiem kręgosłupa potwierdzony w badaniu rezonansem, aktualnie przechodzi rehabilitację - czytamy we wspomnianym oświadczeniu.

Widzew ostrzy sobie zęby na napastnika "Białej Gwiazdy". Przed snajperem otwierają się nowe kierunki

Ewentualny brak awansu do Ekstraklasy na pewno zniechęci snajpera do dalszego reprezentowania barw Wisły Kraków, co postara się wykorzystać Widzew. Łódzki klub poszukuje zastępcy dla Jordiego Sancheza, który znajduje się na wylocie z klubu. Zadziorny napastnik w ostatnich tygodniach przegrywa rywalizację z Imadem Rondiciem, a do tego w trakcie sezonu zmagał się z problemami natury mentalnej. Na liście życzeń zespołu znajduje się też Daniel Szczepan z Ruchu Chorzów.