Sensacyjny powrót Adama Nawałki? To byłby absolutny hit. Odbyły się rozmowy

Trener, który jako piłkarz był ikoną klubu, przekonał się na własnej skórze, że nic nie jest dane raz na zawsze. Fani "Białej Gwiazdy", dalece niezadowoleni z gry i wyników swojego ukochanego klubu na zapleczu Ekstraklasy , od wielu tygodni kontestowali warsztat szkoleniowy "Sobola". Trener był krytykowany na wielu płaszczyznach, choć byli też tacy, którzy do końca brali go w obronę.

Adam Nawałka trenerem Wisły Kraków? "Klub podjął rozmowy"

Ostatecznie to nie szef klubu pierwszy podziękował trenerowi, ale sam Sobolewski po piątkowej porażce 1:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza podał się do dymisji . Jego rezygnacja została przyjęta przez Jarosława Królewskiego, a wraz z 46-latkiem z klubem żegnają się jego współpracownicy: asystent Bogdan Zając oraz trener bramkarzy Artur Łaciak .

W jednej chwili mocno ruszyła giełda nazwisk z trenerami, którzy potencjalnie mogliby rozpocząć pracę przy ul. Reymonta. Po siedemnastu kolejkach "Biała Gwiazda" zajmuje 8. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 25 punktów. Strata do liderującej Arki Gdynia nie jest wprawdzie duża, bo wynosi raptem osiem punktów, ale zespół z aspiracjami musi ruszyć w pogoń, by perspektywa powrotu do grona najlepszych drużyn w kraju znów nie uciekła.