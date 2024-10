Sceny przed meczem Wisły Kraków. Protest piłkarzy, Królewski wkroczył do akcji

Wisła pokonała Termalikę Bruk-Bet Nieciecza 2:0, a przed meczem piłkarze z Krakowa jasno dali do zrozumienia, co sądzą o traktowaniu kibiców "Białej gwiazdy". Do protestu dołączył się także prezes klubu Jarosław Królewski.