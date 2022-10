Sądny czas w Wiśle Kraków! Dziś się zaczyna

Wisła jest w poważnym dołku, ale właśnie zobaczyła światełko w tunelu. W lidze krakowianie nie wygrali od sześciu spotkań (na 18 możliwych punktów zdobyli tylko trzy), ale w środę w karnych pokonali Puszczę Niepołomicę i awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski, gdzie zmierzą się z Motorem Lublin.

- Po wygranej z Puszczą nastroje są bardziej pozytywne i wokół tego meczu będę budował atmosferę chęci zwycięstwa w kolejnych spotkaniach - podkreśla Radosław Sobolewski, trener Wisły.

Patrząc na tabelę, o optymizm w klubie trudno. Po 14 spotkaniach Wisła zajmuje dopiero 11. miejsce i ma osiem punktów straty do dwóch miejsc premiowanych bezpośrednim awansem (pierwsze zajmuje Puszcza, drugie Ruch Chorzów). Krakowianom znacznie bliżej jednak do szóstej pozycji, która oznacza udział w barażach o awans (uczestniczą w nich zespoły z miejsc trzy - sześć). - Najbliższe mecze pokażą, o co będziemy walczyli na wiosnę - usłyszeliśmy przy Reymonta.

W tej rundzie Wisłę czekają jeszcze spotkania z Podbeskidziem, w Sosnowcu z Zagłębiem, w Krakowie z Górnikiem Łęczna i wyjazdowe z Sandecją (ma zostać rozegrane na stadionie w Niepołomicach).

- Ale dla nas teraz najważniejsze jest, by skupić się na najbliższym wyzwaniu, czyli meczu z Podbeskidziem. Nie chcę zbyt mocno wybiegać w przyszłość i się rozpraszać. Skupienie na najbliższym meczu muszą też czuć ode mnie piłkarze, by dać z siebie wszystko i wygrać z Podbeskidziem - podkreśla Sobolewski.

Szkoleniowiec Wisły przed sobotnim spotkaniem nie może liczyć na trzech zawodników, ma także ból głowy w obsadzeniu niektórych pozycji. - Ale jest to przyjemny ból głowy - podkreśla .

Spotkanie Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała w sobotę o godz. 1730. Transmisja w Polsat Sport News.

PJ