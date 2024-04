Sabotaż kiboli Wisły Kraków. Klub może słono zapłacić

Kibole Wisły Kraków robią wiele, by oni i kibice Wisły Kraków nie mogli pojechać na finał Pucharu Polski na Stadion Narodowy. Na tacy właśnie podali kolejny argument, by nie wpuścić ich do Warszawy, a klub nawet nie próbuje ratować sytuacji - pisze w felietonie Piotr Jawor, dziennikarz Interii.