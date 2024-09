Rewolucja w Wiśle Kraków. Królewski zmienił zdanie. Wystarczyło kilka minut

Klimat w ekipie Wisły Kraków byłby pewnie nie do zniesienia, gdyby nie piątkowy triumf w lidze . "Biała Gwiazda" rozgromiła u siebie Odrę Opole 5:0. Efektowne zwycięstwo pozwoliło nieco stonizować buzujące emocje.

- Chciałem bardzo serdecznie przeprosić Kazimierza Moskala , Jarosława Krzoskę oraz każdego, kto jest w tym klubie i dał mu dużo serca. Jeśli mój przekaz nie był odpowiedni, wynika to z moich ograniczeń wewnętrznych - wytłumaczył.

Królewski usuwa długą wiadomość z serwisu X. Wiadomo, jaką wizję klubu roztoczył

"Przez cały tydzień fizycznie i psychicznie cierpiałem wiedząc, że sprawiłem komuś przykrość - działanie moje nie miały na celu poniżanie ani deprecjonowanie nikogo. Tak mój umysł jest ukształtowany. To pewnego rodzaju superpozycja kwantowa" - wyjaśnił Królewski.

Błąd miał popełnić w momencie zatrudnienia Kazimierza Moskala na stanowisku trenera. Przyznał, że sam do końca nie wierzył w tę misję. Ale też - znów samokrytycznie - oznajmił, że zwalniając w trybie nagłym szkoleniowca, skompromitował się w oczach opinii publicznej. Wcześniej sam wygłaszał przecież tyrady potępiające podobne zachowania.

Co teraz? Królewski wierzy w sukces. W sukces, czyli w szybki powrót do krajowej elity - i to jeszcze w bieżącym sezonie.