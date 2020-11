Jakub Błaszczykowski nie wyszedł na drugą połowę meczu z Rakowem Częstochowa. Okazuje się, że pomocnik Wisły nabawił się urazu łydki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Artur Skowronek: Chcemy być skuteczniejsi. Wideo INTERIA.TV

Błaszczykowski w pierwszym składzie Wisły znalazł się po raz pierwszy od dwóch i pół miesiąca, bo ostatnio od pierwszej minuty zagrał w drugiej kolejce w meczu ze Śląskiem Wrocław. Niedzielnego spotkania z Rakowem nie będzie jednak miło wspominał.

Reklama

W pierwszej połowie Błaszczykowski był liderem zespołu i jako jedyny zagroził rywalom, oddając strzał z rzutu wolnego. Na drugą połowę jednak nie wyszedł, a zmienił go Fatosz Beciraj.



- Niestety, ale Kuba doznał urazu łydki i w drugiej połowie musieliśmy rotować ustawieniem - przyznał po meczu trener Artur Skowronek.



Bez Błaszczykowskiego Wisła nie była już w stanie kontrolować meczu i rywale przejęli inicjatywę. Po meczu trener Skowronek został zapytany, czy wynikało to właśnie z zejścia Błaszczykowskiego.



- To Raków nie pozwolił nam na to, żeby lepiej funkcjonować na boisku. Przeciwnik się napędził, choć gdybyśmy wykończyli swoje sytuacje, to odbiór naszej gry w drugiej połowie byłby lepszy - odpowiedział szkoleniowiec.



Nie wiadomo, ile będzie trwała przerwa Błaszczykowskiego.



PJ