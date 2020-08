- W ostatnich minutach zabrakło nam stanowczości - uważa Chuca, strzelec bramki dla Wisły, która na niewiele się jednak zdała. Krakowianie przegrali z KSZO Ostrowiec Św. 1-2 i odpadli już w 1/32 finału Pucharu Polski.

Wisła po raz trzeci z rzędu pożegnała z PP już na pierwszej przeszkodzie.

- Myślę jednak, że w tym meczu przeważaliśmy. W pierwszej części mieliśmy okazje, ale jeśli się ich nie wykorzystuje, to można sobie skomplikować sytuację - ocenia Chuca.

Hiszpan dał Wiśle prowadzenie, ale później wyrównał Rober Majewski. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry, a bohaterem trzecioligowca został Szymon Stanisławki, który pokonał Michała Buchalika.

- Dałem znać Carlosowi, żeby do mnie zagrał, a później pozostało mi tylko wpakować piłkę do bramki. Na niewiele się to jednak zdało, bo przegraliśmy. Teraz musimy dalej pracować - zaznacza Chuca.

Kibice Wisły są mocno zawiedzeni, ponieważ trener Artur Skowronek zapowiadał poważne potraktowanie Pucharu Polski. Poza tym to najkrótsza droga do występów w europejskich pucharach. Zamiast tego krakowianom został jednak tylko wstyd po porażce z trzecioligowcem.