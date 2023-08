Przykra sytuacja Wisły Kraków. "Biała Gwiazda" reaguje

Kibice Wisły Kraków od początku sezonu nie uczestniczą w wyjazdowych spotkaniach "Białej Gwiazdy". Kolejne kluby odmawiają przyjmowania krakowskich kibiców. Ta sytuacja staje się wewnątrz klubu niepokojąca, co przyznała Karolina Kawula, rzeczniczka prasowa Wisły. - Jeśli sytuacja będzie się powtarzać i towarzyszyć będą wątpliwe powody, to wówczas podejmiemy decyzję i ewentualne działania, zgłaszając sprawę do Komisji Ligi - zapowiada w "Gazecie Krakowskiej".