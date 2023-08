Przeraźliwe gwizdy, kibice mają dość. Kolejna wpadka Wisły Kraków

Pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego

- Dzięki niemu jest ten klub i dla niego jesteście tutaj dzisiaj. Kuba jest jednym z Was i kocha Wisłę. Sprawmy, by ten dzień był dla niego wyjątkowy - podkreślał prezes 13-krotnych mistrzów Polski.

To ostatnie zdanie szczególnie powinno trafić do piłkarzy Wisły. I rzeczywiście zaczęli tak, jakby chcieli byłemu koledze z szatni urządzić królewskie pożegnanie. Przez pierwszych pięć minut krakowianie nie wychodzili z połowy rywali, ale niewiele z tego wynikało. Po kwadransie na wypad pod bramkę Wisły zdecydowali się za to goście i za moment David Junca wpakował piłkę do swojej siatki. Hiszpan miał jednak szczęście, bo chwilę wcześniej był spalony i VAR gola anulował.