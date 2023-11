Prezes Wisły Kraków zaskakuje. Jasna deklaracja w sprawie trenera

Wisła Kraków zremisowała z Lechią Gdańsk 0:0 i wciąż znajduje się poza strefą barażową o grę w Ekstraklasie. - O naszej pozycji w lidze decydują mecze, w których nie byliśmy w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, mimo zdecydowanej przewagi [...] Pracujemy dalej - napisał Jarosław Królewski, dając tym samym do zrozumienia, że zmian na stanowisku trenera nie będzie. Prezes Wisły zaskoczył za to fragmentem skierowanym bezpośrednio do kibiców.