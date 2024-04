Wisła Kraków wprawdzie zawodzi w Fortuna 1 Lidze i nie jest pewna awansu do Ekstraklasy, ale słabe występy rekompensuje sobie grą w Pucharze Polski. Tam "Biała Gwiazda" po wyeliminowaniu Piasta Gliwice dotarła już do finału, w którym 2 maja zmierzy się z Pogonią Szczecin. Sukces utytułowanego klubu odbił się szerokim echem, a gdy prezes Wisły Jarosław Królewski po meczu z Piastem w mediach społecznościowych podziękował kibicom, jego wpis udostępnił Zbigniew Boniek.

Były prezes PZPN dodał emotikonki oznaczające aprobatę, sygnalizując tym samym, że docenia osiągnięcie Wisły i postawę jej fanów. I doczekał się komentarza ze strony Królewskiego. "Trampkarz szybko się uczy" - napisał prezes, a by zrozumieć jego słowa, trzeba się cofnąć do 2022 roku.

Trampkarz, chciał uczyć wszystkich nie mając żadnej wiedzy. Dołączy do grona tych co byli, krzyczeli, uczyli wszystkich i potem szybko zniknęli...

Zbigniew Boniek o Jarosławie Królewskim: Wciąż jest trampkarzem

"Jest jeszcze młody i musi przemyśleć pewne sprawy. Widzę, że niedawno pożyczył pieniądze od kibiców, by iść do przodu... Bycie właścicielem klubu to nie jest prosta sprawa. Niby należy do ciebie, ale kibice krzyczą, że 'klub jest ich'. Mają ogromne oczekiwania, a potem pierwszy krytykowany jest właśnie właściciel" - tłumaczył.