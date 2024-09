Jarosław Królewski jeszcze 13 września pisał na Twitterze: "Nowy sztab i zawodnicy potrzebują więcej czasu by generować odpowiednią jakość. Wierzę w nich w 100%. Czasami, gdy bardzo się starasz po prostu nie wychodzi".

- Wydawało mi się, że przez ostatnie kilka miesięcy nasza współpraca przebiegała dość harmonijnie. Nikt w klubie nie dał mi do zrozumienia, że w ostatnich dniach coś się w tej kwestii zmieniło. Najwyraźniej jednak stało się coś takiego, co sprawiło, że Jarosław Królewski podjął decyzję o zwolnieniu mnie z klubu. Nie chcę z tym polemizować. Na pewne sprawy trzeba patrzeć trochę szerzej. Pewnie zdecydowały słabsze wyniki.

W europejskich pucharach potrafiliście przejść Spartak Trnawa i pokonać 4:1 Cercle Brugge, ale w I lidze zostawia pan klub w strefie spadkowej. Myśli pan, że słabe wyniki na krajowych boiskach to efekt „pocałunku śmierci”?

- Gra w eliminacjach Ligi Europy, a następnie Ligi Konferencji na pewno miała jakiś wpływ na gorszy start w I lidze, bo do rywalizacji na kilku frontach trzeba być odpowiednio przygotowanym, ale czy to tylko efekt „pocałunku śmierci”? Nie, zdarzały się wpadki, kontuzje, absencje, brak podstawowych zawodników, na początku sezonu też wąska kadra, to wszystko składa się na większą całość.