Powrót Błaszczykowskiego, Wisła Kraków "wypunktowana" w sparingu

37-letni Błaszczykowski pauzował bardzo długo, ostatni mecz w barwach Wisły Kraków rozegrał w sierpniu 2021 roku. Kontuzje, z jakimi ten piłkarz zmaga się od bardzo dawna, znów dały mu się we znaki. W końcu kapitan "Białej Gwiazdy" doprowadził się do pełnej dyspozycji, dzięki czemu trafił do szerokiej "22" na spotkanie z opolanami.