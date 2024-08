Poważne problemy Wisły Kraków. Godziny do meczu z Belgami, a Kazimierz Moskal ogłasza

W wyjątkowo dramatycznych okolicznościach Wisła Kraków wyszarpała awans do ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Po porażce 1:3 w Trnawie wydawało się, że jej losy są już przesądzone. Tymczasem "Biała Gwiazda" przed własną publicznością nie tylko stanęła na wysokości zadania, ale zagrała powyżej oczekiwań i odrobiła straty z pierwszego spotkania.

Liga Konferencji. Wisła Kraków odrobiła straty z Trnawy. Na drodze stoi już tylko jeden rywal

Do wyłonienia zwycięzcy dwumeczu potrzebna była dogrywka i rzuty karne. W nich po 14. seriach lepsza okazała się Wisła. Kraków eksplodował wręcz radością, ale czasu na świętowanie nie było zbyt wiele. Pozostał jeszcze jeden krok do zrobienia. Ostatnim rywalem, który stoi na drodze ekipy z Krakowa jest Cercle Brugge .

Wisła Kraków. Trudna sytuacja kadrowa przed meczem z Cercle Brugge

Sprowadzony z Rakowa Częstochowa snajper w obecnym sezonie nie znalazł jeszcze drogi do siatki rywali, ale w rywalizacji ze Spartakiem Trnawa wspomagał w ataku Angela Rodado i przyczynił się do osiągnięcia korzystnego rezultatu. Zabrakło go w kadrze meczowej na rywalizację z Arką Gdynia z powodu "stłuczenia mięśnia". Niestety sztabowi medycznemu nie udało się na czas postawić go na nogi.