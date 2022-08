Poważna zmiana w Wiśle. Chodzi o pieniądze

Losy Mehremicia w Wiśle to dość pokręcona historia. W sezonie 2020/2021 zagrał tylko 11 meczów, a mimo to krakowianie zdecydowali się przedłużyć z nim umowę . Nowy kontrakt obowiązuje do czerwca 2023 r., ale na razie Wisła niewiele z tego skorzystała.

Mehremić zagra w Turcji?

Jesienią poprzedniego sezonu Bośniak nie zagrał ani minuty, bo znajdował się na czarnej liście u trenera Adriana Gul’i’. Wiosnę spędził na wypożyczeniu do Maccabi Petach Tikwa, więc w poprzednim sezonie w Wiśle ani razu nie pokazał się na boisku.

Po degradacji wrócił jednak na Reymonta i początkowo nie było wiadomo, czy jego gra na zapleczu Ekstraklasy jest na rękę obu stronom. W końcu jednak trener Jerzy Brzęczek zdecydował się na niego postawić i 30-letni defensor zagrał w sześciu z siedmiu spotkań, a Wisła straciła w nich tylko cztery bramki.

Wiele jednak wskazuje, że defensywa krakowian będzie musiała zostać przemeblowana. Jak donoszą tureckie media, Mehremić jest o krok od przeniesienia się do Istanbulsporu, przedostatniej drużyny tamtejszej Ekstraklasy. Kwota transferowa nie została podana, ale w przypadku Bośniaka równie ważny jest fakt, że zniknie on z listy płac, bo jego kontrakt do najniższych nie należy.

Boris Moltenis na testach w Wiśle Kraków

Odejście Mehremicia będzie jednak oznaczało, że Wisła musi zatrudnić środkowego obrońcę. Poszukiwania już się rozpoczęły, a pierwszym kandydatem jest Boris Moltenis. 23-letni Francuz występował na zapleczu francuskiej ekstraklasy w FC Sochaux-Montbéliard, a ostatnio grał w US Boulogne Côte d'Opale, trzecim poziomie rozgrywkowym we Francji.

Moltenis obecnie trenuje z drużyną i wkrótce sztab szkoleniowy ma podjąć decyzję, czy zostanie w Wiśle na dłużej.

Chrobry Głogów - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Tymczasem wiślacy przygotowują się do kolejnego spotkania ligowego. W piątek o godz. 20.30 na wyjeździe zmierzą się z Chrobrym Głogów. Transmisja spotkania w Polsacie Sport Extra.

PJ