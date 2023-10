Posypały się gromy na piłkarza Wisły Kraków. Przechytrzył wszystkich

Roman Goku nie zagra przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała

W końcówce piątkowego potyczki doszło jednak do sytuacji, po której od części kibiców oberwało się Romanowi Goku. 30-letni pomocnik w samej końcówce spotkania przeszkadzał rywalom w rozegraniu rzutu różnego. Najpierw został upomniany przez sędziego liniowego, a gdy to nie pomagało, do akcji wkroczył sędzia główny i ukarał Hiszpana żółtą kartą. Szkopuł w tym, że była to czwarta kartka Goku w tym sezonie, co oznacza, że nie zagra w kolejnym spotkaniu.