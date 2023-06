Poruszająca reakcja prezesa Wisły Kraków. Nie wstrzymał emocji. Polały się łzy

Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice. Gorzki płacz Jarosława Królewskiego

Porażka w barażach to dla Wisły Kraków istna katastrofa. Najlepiej świadczy o tym reakcja prezesa klubu z ulicy Reymonta - Jarosława Królewskiego, którą wyłapały kamery Polsatu Sport. Włodarz "Białej Gwiazdy" był po prostu załamany. Trudno stwierdzić, by nie dochodziło do niego to, co wydarzyło się na murawie. Był raczej świadomy końca marzeń, nieudanego finiszu ciężkiej pracy włożonej w rozwój klubu, która poskutkowała odrodzeniem formy drużyny w rundzie jesiennej. Ta jednak okazała się w końcowym rozrachunku bezowocna.