Polski klub reaguje na gest premiera Morawieckiego. "Jesteśmy apolityczni"

Mecz Ruch Chorzów - Wisła Kraków odbędzie się w sobotę 22 kwietnia. A że jest to hitowe spotkanie w skali zaplecza Ekstraklasy, pojawił się pomysł, by rozegrać to spotkanie na Stadionie Śląskim. Negocjacje w tej sprawie zakończyły się jednak niepowodzeniem . Nieoczekiwanie pomóc postanowił premier RP - Mateusz Morawiecki.