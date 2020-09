​Nad Wisłą zebrały się czarne chmury, a przegonić może je tylko wygrana w Szczecinie. Promyk nadziei pojawi się także w przypadku remisu, ale osiągniętego dobrą i atrakcyjną grą. Mecz Pogoń Szczecin - Wisła Kraków dziś o godz. 15, relacja w Interii.

Krakowianie sezon zaczęli od burzy z gradobiciem, czyli odpadnięcia z Pucharu Polski z trzecioligowym KSZO Ostrowiec. Następnie słońce lekko wyjrzało zza chmur (remis w Białymstoku), ale później na Reymonta znów rozległy się grzmoty (porażka ze Śląskiem Wrocław).

- Dobrze jednak spożytkowaliśmy przerwę na reprezentację i mam nadzieję, że będziemy prezentowali się lepiej niż na początku sezonu. Mecze z Jagiellonią i Śląskiem były drogowskazem, co powinniśmy robić. Skorygowaliśmy pewne rzeczy, ale wszystko zweryfikuje liga. Jesteśmy pozytywnie nastawieni - podkreśla Artur Skowronek, trener Wisły Kraków.



Kosta Runjaić, szkoleniowiec Pogoni: - Co prawda Wisła w dwóch meczach zdobyła punkt, ale według mnie w ostatnim spotkaniu nastąpił u nich progres. Na pewno przyjadą po to, aby zabrać do domu punkty. My jednak również mamy taki plan.



W Szczecinie humory są lepsze, ale też nie ma powodów do hurraoptymizmu. Po dwóch meczach Pogoń ma trzy punkty (porażka z Cracovią oraz wygrana z Piastem) i awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski po rozbiciu Podhala Nowy Targ (5-0).



- Ale mecz z Wisłą na pewno do łatwych nie będzie należał, bo rywale grają mocno do przodu i atakują wysokim pressingiem. Potrafią zdobywać bramki, a Jakub Błaszczykowski jest w dobrej formie. Jeśli chcemy wygrać, musimy dojść do do granic naszych możliwości oraz wytrzymałości - mówił Runjaić na przedmeczowej konferencji prasowej.



Dłużny w komplementach nie był trener Skowronek.



- Widziałem mecze Pogoni. Dużo biegają, lubią grać pressingiem i dobrze reagują po stracie piłki. Mają też dobrze ustawionych zawodników w środku pola. Czeka nas trudny mecz, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni i jedziemy do Szczecina po zwycięstwo.