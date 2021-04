​Podbeskidzie - Wisła Kraków. "Biała Gwiazda" bez czterech zawodników, powrót Błaszczykowskiego

Poprawiła się sytuacja kadrowa Wisły Kraków, a do treningów wrócił m.in Jakub Błaszczykowski. Nie wiadomo jednak, czy kapitan krakowian wystąpi w poniedziałkowym spotkaniu przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała (godz. 15, relacja w Interii).

W pewnym momencie kontuzjowanych było nawet dziewięciu zawodników Wisły, ale teraz ta lista skurczyła się do czterech. Na dziś urazy z gry eliminują Vullneta Bashę, Adiego Mehremicia, Rafała Boguskiego i Patryka Plewkę.

Basha kontuzjowany jest od dłuższego czasu i nie wiadomo, czy w tym sezonie jeszcze w ogóle zagra. Podobnie jak Adi Mehremić, który urazu nabawił się kilka tygodni temu. Do tych zawodników niedawno dołączyli Boguski i Plewka.

Powrót Jakuba Błaszczykowskiego

Dobrą wiadomością dla krakowian jest za to powrót do treningów Jakuba Błaszczykowskiego. Kapitan zespołu ćwiczy z drużyną od dwóch dni i niewykluczone, że pojedzie do Bielska-Białej.

- Do końca maja na pewno nie będzie obecny na każdym treningu, bo trzeba uczciwie przyznać, że jest podatny na kontuzje. Ma dużo zajęć indywidualnych i w poniedziałek wcześnie rano zapadnie decyzja, czy będzie brany pod uwagę na mecz z Podbeskidziem - zaznacza trener Peter Hyballa.

Niewykluczone, że do kadry meczowej po kontuzji dołączy Aleksander Buksa, o którym wiadomo, że wiosną już nie będzie grał przy Reymonta.

- Wygląda dość dobrze, trenuje z nami od trzech dni. Ma dużo energii i całkiem możliwe, że będzie brany pod uwagę, choć trzeba pamiętać, że w piątek ze zgrupowań kadry wracają Felicio Brown Forbes i Żan Medved - podkreśla Hyballa.

Mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków w poniedziałek o godz. 15, relacja w Interii.



