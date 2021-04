- Trzeba powiedzieć jasno, że wróciliśmy do walki o utrzymanie. Nie ma co teraz marzyć o szóstym miejscu na koniec sezonu - mówił po porażce z Podbeskidziem Peter Hyballa, szkoleniowiec Wisły Kraków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Trener Peter Hyballa po meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Wideo INTERIA.TV - Gratuluję Podbeskidziu, bo wygrali zasłużenie. Jestem bardzo rozczarowany pierwszą połową, bo zagraliśmy ją szokująco słabo. Mówiliśmy, jak powinniśmy zagrać. Zakładaliśmy, że na skrzydłach będziemy w stanie stwarzać sytuacje "trzy na dwa", ale zupełnie tego nie robiliśmy. Graliśmy nijako i wyglądało to fatalnie - analizował na gorąco trener Hyballa.

Szkoleniowiec Wisły po spotkaniu był bardzo zniesmaczony.



- Podbeskidzie zagrywało dużo długich piłek i wychodziło im to bardzo dobrze. W drugiej połowie wprowadziłem Łukasz Burligę i Piotra Starzyńskiego, którzy zagrali w sumie dobre spotkanie. Walczyliśmy do końca, wyglądało to już nieco lepiej, ale jeśli nie trafiamy z czterech metrów do bramki, to nic dobrego z tego nie może wyniknąć - przyznał szkoleniowiec.



Wisła wróciła do walki o utrzymanie

- Trzeba powiedzieć jasno, że wróciliśmy do walki o utrzymanie. Nie ma co teraz marzyć o szóstym miejscu na koniec sezonu. Trzeba po prostu zacisnąć zęby i w piątkowym meczu [z Rakowem - przyp. red.] pokazać się z lepszej strony, choćby pod względem zaangażowania - dodał Hyballa.



Szkoleniowiec został zapytanym czy bielszczanie czymś zaskoczyli jego drużynę.



- Nie, zagrali klasycznym 5-3-2. Dużo biegali, a u nas wyglądało to wprost przeciwnie. Choćby David Mawutor, który podawał wyłącznie do tyłu lub do boku. I to z taktyką nie miało nic wspólnego! U nas wyglądało to jak spotkanie oldbojów. Za to Podbeskidzie grało z zaangażowaniem i do przodu. A my nie możemy się tak prezentować. Rywale byli dziś lepsi. Nasi zawodnicy powinni zastanowić się nad dzisiejszym występem, a ja jestem po prostu wściekły na to, jak to dziś wyglądało - zakończył Hyballa.

