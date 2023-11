Plan Wisły Kraków mocno zagrożony. Wkrótce wszystko się rozstrzygnie

Plan minimum Wisły Kraków na zakończenie roku to miejsce w strefie barażowej ze stratą ok. czterech punktów do drugiej pozycji. Zadanie jest jeszcze możliwe do zrealizowania, ale krakowianie w czterech ostatnich meczach w końcu musieliby zaliczyć serię zwycięstw. Pierwsze spotkanie dziś (godz. 17.30) z GKS-em Katowice. Transmisja w Polsacie Sport Extra, stream online na Polsat Box Go.