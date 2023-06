Piłkarze Wisły Kraków oberwali po porażce. Jasny przekaz od trenera

Część kibiców Wisły do dziś nie może pogodzić się z niedzielną porażką z Zagłębiem Sosnowiec, która do minimum zmniejszyła szanse krakowian na bezpośredni awans do Ekstraklasy. Po spotkaniu piłkarze spotkali się krytyką, ale pretensji o to nie ma trener Radosław Sobolewski. - Każdemu z nas w jakiś sposób dostało się po głowie. I to zasłużenie, żeby była jasność - przyznaje szkoleniowiec Wisły.