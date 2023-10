Piłkarz Wisły stracił wszystko. To była jedna decyzja

Kamil Kosowski to piłkarz niezwykle utalentowany, trzykrotny mistrz Polski z Wisłą Kraków (lata 2001, 2003 i 2008) oraz 52-krotny reprezentant Polski w latach 2001-9. To skrzydłowy, który bardzo kojarzy się z "Białą Gwiazdą" trenera Henryka Kasperczaka , która była groźna dla najlepszych w europejskich pucharach. Wisła z Maciejem Żurawskim , Tomaszem Frankowskim, Mauro Cantoro, Mirosławem Szymkowiakiem, Marcinem Kuźbą i właśnie Kamilem Kosowskim wyeliminowała włoską Parmę , niemieckie Schalke 04 i była o krok od pokonania wielkiego wtedy Lazio Rzym .

- Stanęło na tym, że jedną decyzją to, co zebraliśmy przez 10 lat, w jedną sobotę przestało istnieć - Kamil Kosowski w wywiadzie z Łukaszem Kadziewiczem w podcaście "W cieniu sportu".

Kosowski mówi siatkarzowi o powrocie do polskiej Ekstraklasy, gdzie najpierw występował w barwach GKS Bełchatów, by zakończyć karierę w 2013 r. w Wiśle Kraków. Zawodnik ujawnia, że był tak zdeterminowany, by wystąpić w ukochanych barwach, że zgodził się grać za pensję...dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Plus oczywiście premie za dobre wyniki. "Kosa" opowiada o tym jak jednego dnia stracił właściwie wszystkie oszczędności, które trzymał w cypryjskim banku.